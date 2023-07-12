Два человека погибли при сходе оползня в Китае

Новости Китая. Два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате оползня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате оползня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поток воды, земли и камней накрыл одну из деревень. Стихия застала местных жителей врасплох – поздно вечером многие спали. На месте бедствия работают спасатели, они ищут пострадавших. Организованы временные убежища, куда уже доставили около 400 человек.