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Два человека погибли при сходе оползня в Китае

12 июля 2023 07:17
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Новости Китая. Два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате оползня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли при сходе оползня в Китае-1

Поток воды, земли и камней накрыл одну из деревень. Стихия застала местных жителей врасплох – поздно вечером многие спали. На месте бедствия работают спасатели, они ищут пострадавших. Организованы временные убежища, куда уже доставили около 400 человек.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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