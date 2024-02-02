WP: Залужный дал понять Зеленскому, что положение дел Киева на фронте не улучшится

Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил сомнения в скором улучшении ситуации на фронте. Об этом сообщает The Washington Post, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По мнению Зеленского, смена руководства армии могла бы помочь, но при этом главнокомандующий указал на сложности, с которым придется столкнуться его преемнику. Отставка Залужного может повлечь за собой дестабилизацию, что выгодно только России, отмечает издание.

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что увольнение Залужного не за горами, но пресс-секретарь Зеленского отрицает эту информацию. Однако спекуляции вокруг дальнейшей участи главкома Украины продолжаются.