На месте крушения Ил-76 нашли 670 фрагментов тел погибших

Генетический анализ установил гибель 74 человек при катастрофе самолета Ил-76 в районе Белгородской области, в том числе 6 членов экипажа, 3 сотрудников военной полиции и 65 украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

«Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших», – указали в ведомстве.

Самолет с 65 украинскими пленными на борту был сбит 24 января над Белгородской областью. Военные Украины атаковали борт двумя ракетами из района Липцы Харьковской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что это было преступление со стороны Киева, и потребовал провести международное расследование. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обнародовала список находившихся на борту украинских военнопленных.