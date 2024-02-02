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Херш: Зеленский намерен уволить Залужного из-за его переговоров с Западом

02 февраля 2024 09:02
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Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что последний стал вести переговоры с Западом о завершении конфликта с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Сеймура Херша.

Журналист указывает, что главком продолжал принимать участие в переговорах с прошлой осени с официальными лицами США и западными чиновниками о прекращении огня и конфликта.

При этом Херш отмечает, что США готовы продвигать кандидатуру Залужного и поддержать его, а также продвинуть реформы в стране, которые приведут к смене власти действующего президента Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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