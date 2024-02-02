Прямой эфир

Песков сообщил, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76

02 февраля 2024 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Киева запросов о передаче им тел погибших при катастрофе самолета Ил-76. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, по словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, такое обращение от властей Украины поступало.

В катастрофе, произошедшей 24 января, все находившиеся на его борту погибли: 65 украинских пленных, три российских офицера и шесть человек экипажа. Сбитый украинскими военными двумя ракетами самолет был выпущен из района Липцы Харьковской области. Российский президент Владимир Путин заявил, что это – преступление, и сказал, что требуется международное расследование.

# Крушение # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
На месте крушения Ил-76 нашли 670 фрагментов тел погибших
02 февраля 2024 08:38

На месте крушения Ил-76 нашли 670 фрагментов тел погибших

ЕС озвучил условия предоставления Украине 50 млрд евро
02 февраля 2024 08:26

ЕС озвучил условия предоставления Украине 50 млрд евро

CBS: в Вашингтоне согласовали удары по Ираку и Сирии
02 февраля 2024 08:14

CBS: в Вашингтоне согласовали удары по Ираку и Сирии