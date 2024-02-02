Песков сообщил, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Киева запросов о передаче им тел погибших при катастрофе самолета Ил-76. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, по словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, такое обращение от властей Украины поступало.

В катастрофе, произошедшей 24 января, все находившиеся на его борту погибли: 65 украинских пленных, три российских офицера и шесть человек экипажа. Сбитый украинскими военными двумя ракетами самолет был выпущен из района Липцы Харьковской области. Российский президент Владимир Путин заявил, что это – преступление, и сказал, что требуется международное расследование.