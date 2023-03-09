Взрыв в жилом доме в российской Чите разрушил два верхних этажа – 11 человек пострадали

Новости России. 11 человек пострадали при сильном взрыве, прогремевшем в жилом доме в Чите. Взрывная волна была такой мощной, что разрушила два верхних этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильно повреждены шесть квартир. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и спасатели. Они достали из-под завалов 12 жильцов, в том числе троих детей. Сообщений о погибших нет. Предварительной причиной взрыва экстренные службы называют разгерметизацию газового баллона. Специальная комиссия сейчас оценивает состояние дома, чтобы определить, стоит ли его восстанавливать.