В Польше продолжают расти цены – уровень инфляции достиг 17,2%

Новости Польши. Поляки бьют тревогу из-за продолжающегося роста цен. Хотя уровень инфляции, заявленный центральным статуправлением, достиг 17,2 %, население страны ощущает ее гораздо сильнее, чем показывает официальная статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего людей беспокоит подорожание продуктов питания. Например, стоимость овощей за год выросла более чем на 23 %, майонеза на – 37 %, а яйца подорожали уже на 41 %. Кроме того, экономические аналитики прогнозируют значительный рост стоимости рыбы и мяса. Однако не только продукты наносят удар по кошельку поляков. Новые лидеры антирейтинга – бытовые товары.

Цены на стиральные порошки взлетели на 49 %, а на туалетную бумагу и вовсе на 50 %. Пытаясь сэкономить, люди стали отказываться от покупок, причем даже необходимых. Как следствие, доход торговых объектов снизился. Однако эксперты сомневаются, что снижение покупательской активности побудит магазины снизить цены. Это может произойти лишь в начале лета. И то подешевеют, скорее всего, лишь сезонные овощи.