Умный костюм для людей с мышечной дистрофией придумали в Британии

Новости Великобритании. В Британии разработали умный костюм, который помогает людям с мышечной дистрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду заболевания мышцы тела постепенно ослабевают. Только в Королевстве мальчиков с таким недугом около 2 500. Вылечить болезнь невозможно, но поддерживать жизнь на нормальном уровне реально с помощью технологий.

Немного странное ощущение, это что-то новое. Я пока не могу сказать, удобно ли это, но я буду стараться. Здорово видеть, как развиваются технологии.