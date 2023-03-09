Умный костюм для людей с мышечной дистрофией придумали в Британии
Новости Великобритании. В Британии разработали умный костюм, который помогает людям с мышечной дистрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду заболевания мышцы тела постепенно ослабевают. Только в Королевстве мальчиков с таким недугом около 2 500. Вылечить болезнь невозможно, но поддерживать жизнь на нормальном уровне реально с помощью технологий.
Немного странное ощущение, это что-то новое. Я пока не могу сказать, удобно ли это, но я буду стараться. Здорово видеть, как развиваются технологии.
Пока в продажу костюм не поступил, но разработчики надеются, что это случится уже в ближайшее время. А пока думают над созданием усовершенствованной модели.
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