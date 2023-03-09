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Умный костюм для людей с мышечной дистрофией придумали в Британии

09 марта 2023 12:04
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Новости Великобритании. В Британии разработали умный костюм, который помогает людям с мышечной дистрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду заболевания мышцы тела постепенно ослабевают. Только в Королевстве мальчиков с таким недугом около 2 500. Вылечить болезнь невозможно, но поддерживать жизнь на нормальном уровне реально с помощью технологий.

Умный костюм для людей с мышечной дистрофией придумали в Британии-1

Немного странное ощущение, это что-то новое. Я пока не могу сказать, удобно ли это, но я буду стараться. Здорово видеть, как развиваются технологии.

Умный костюм для людей с мышечной дистрофией придумали в Британии-4

Пока в продажу костюм не поступил, но разработчики надеются, что это случится уже в ближайшее время. А пока думают над созданием усовершенствованной модели.

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# Технологии # Новости Великобритании # Фотофакт

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