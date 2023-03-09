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В Боливии учителя вышли на мирный протест и устроили беспорядки

09 марта 2023 08:45
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В столице Боливии Ла-Пасе сотни учителей прошли маршем, требуя увеличения бюджета на образование, повышения зарплаты и отказа от новой учебной программы, которая ухудшает условия их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии учителя вышли на мирный протест и устроили беспорядки-1

Но мирный марш быстро перерос в беспорядки. Чтобы утихомирить протестующих учителей, пришлось привлекать полицию. Но демонстранты стали забрасывать их камнями и петардами. В ответ силовики применили слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули. Протестующие отступили, но пригрозили продолжать акции протеста, пока правительство не пойдет навстречу их требованиям.

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# Акции протеста # Новости Боливии # Фотофакт

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