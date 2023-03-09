В Боливии учителя вышли на мирный протест и устроили беспорядки

В столице Боливии Ла-Пасе сотни учителей прошли маршем, требуя увеличения бюджета на образование, повышения зарплаты и отказа от новой учебной программы, которая ухудшает условия их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но мирный марш быстро перерос в беспорядки. Чтобы утихомирить протестующих учителей, пришлось привлекать полицию. Но демонстранты стали забрасывать их камнями и петардами. В ответ силовики применили слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули. Протестующие отступили, но пригрозили продолжать акции протеста, пока правительство не пойдет навстречу их требованиям.