Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал
Новости Франции. Подозреваемый в совершении взрыва во французском Лионе проживал в стране незаконно. Это в ходе допросов выяснили следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе
24-летний алжирец признался, что зарабатывал на жизнь тем, что проводил уроки информатики в интернете.
В ходе обысков в доме мужчины не обнаружили никаких доказательств того, что он состоит в террористической организации. Однако полицейские нашли химические вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки. В данный момент специалисты проводят их экспертизу.
Взрыв на пешеходной улице в Лионе прогремел 24 мая. В результате пострадали 13 человек.