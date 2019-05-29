Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал

Новости Франции. Подозреваемый в совершении взрыва во французском Лионе проживал в стране незаконно. Это в ходе допросов выяснили следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе

24-летний алжирец признался, что зарабатывал на жизнь тем, что проводил уроки информатики в интернете.