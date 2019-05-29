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Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал

29 мая 2019 11:52
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Новости Франции. Подозреваемый в совершении взрыва во французском Лионе проживал в стране незаконно. Это в ходе допросов выяснили следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе

24-летний алжирец признался, что зарабатывал на жизнь тем, что проводил уроки информатики в интернете.

Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал-1

В ходе обысков в доме мужчины не обнаружили никаких доказательств того, что он состоит в террористической организации. Однако полицейские нашли химические вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки. В данный момент специалисты проводят их экспертизу.

Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал-4

Взрыв на пешеходной улице в Лионе прогремел 24 мая. В результате пострадали 13 человек.

Взрыв в Лионе: подозреваемый проживал в стране незаконно и преподавал-7

# Взрыв # Фотофакт

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