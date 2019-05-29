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Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра

29 мая 2019 10:41
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Новости Великобритании. В Британии экзамен на ловкость прошли участники знаменитой Куперсхилдской сырной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра-1

Суть забега в том, что с холма запускают несколько головок сыра, а участники пытаются их догнать. Ежегодно соревнования проходят в конце мая. Этой традиции уже более 200 лет.

Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра-4

Раньше участие в забеге принимали лишь местные жители, но в последние десятилетия в нем все чаще участвуют приезжие. Эти гонки весьма опасны, и власти неоднократно пытались их запретить, однако безуспешно.

# Фестиваль # Фотофакт

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