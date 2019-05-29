Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра

Новости Великобритании. В Британии экзамен на ловкость прошли участники знаменитой Куперсхилдской сырной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть забега в том, что с холма запускают несколько головок сыра, а участники пытаются их догнать. Ежегодно соревнования проходят в конце мая. Этой традиции уже более 200 лет.