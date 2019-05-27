Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе

Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемого организатора взрыва в Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арестованный – 24-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент