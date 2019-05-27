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Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе

27 мая 2019 12:20
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Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемого организатора взрыва в Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арестованный – 24-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе-1

Напомним, основной версией произошедшего полиция считает террористический сговор. Подозреваемого разыскивали на протяжении нескольких дней. Поисками занимались более сотни следователей.

Взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая возле булочной. Самодельное устройство возле заведения оставил мужчина. Оно было начинено резаными гвоздями и болтами. Пострадали 13 человек.

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе-4

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в Лионе-6

# Взрыв # Фотофакт

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