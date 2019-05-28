Прямой эфир

Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку

28 мая 2019 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Временно выполнять обязанности канцлера будет министр финансов Хартвиг Легер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку-1

В сентябре в Австрии должны пройти досрочные выборы. И Курц уже поспешил заявить, что намерен их выиграть. Напоминаем: австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству. Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны.

Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку-4

# Международная политика # Александр Ван дер Беллен # Себастьян Курц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий
28 мая 2019 12:28

Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий

Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы
28 мая 2019 11:19

Вучич: армия отреагирует, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой
28 мая 2019 08:55

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой