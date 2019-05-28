Правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем отправлено в отставку

Новости Австрии. Временно выполнять обязанности канцлера будет министр финансов Хартвиг Легер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре в Австрии должны пройти досрочные выборы. И Курц уже поспешил заявить, что намерен их выиграть. Напоминаем: австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству. Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны.