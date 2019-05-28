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Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий

28 мая 2019 12:28
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Новости Китая. Инцидент произошел в китайском городе Инин. Опасный момент был запечатлен на камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий-1

Двухлетнего мальчика, который вылез на балкон, увидел мужчина паркующий машину. Он подбежал и успел собственным телом смягчить падение ребенка. В результате и мужчина, и мальчик остались живы. Малыш не получил серьезных травм, а его спаситель отделался царапинами на голове и руках.

Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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