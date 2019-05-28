Упавшего с пятого этажа ребёнка чудом поймал прохожий

Новости Китая. Инцидент произошел в китайском городе Инин. Опасный момент был запечатлен на камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухлетнего мальчика, который вылез на балкон, увидел мужчина паркующий машину. Он подбежал и успел собственным телом смягчить падение ребенка. В результате и мужчина, и мальчик остались живы. Малыш не получил серьезных травм, а его спаситель отделался царапинами на голове и руках.