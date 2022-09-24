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«Выжми Санду, как она выжимает тебя». Активисты в Молдове кричат лозунг, выдавливая сок из винограда

24 сентября 2022 16:38
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Новости Молдовы. В Молдове активисты провели очередную акцию против лидера страны Майи Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выжми Санду, как она выжимает тебя». Активисты в Молдове кричат лозунг, выдавливая сок из винограда-1

Митинги в Кишиневе проходят уже не первый месяц. Они даже получили статус бессрочных. И, видимо, протестующие не намерены сворачиваться. Недовольные кризисом, коррупцией и в целом политкурсом страны жители разбили палаточный лагерь прямо в центре столицы и требуют отставки правительства. «Выжми Санду, как она выжимает тебя», – кричат активисты, демонстративно выдавливая сок из винограда.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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