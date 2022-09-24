«Выжми Санду, как она выжимает тебя». Активисты в Молдове кричат лозунг, выдавливая сок из винограда

Митинги в Кишиневе проходят уже не первый месяц. Они даже получили статус бессрочных. И, видимо, протестующие не намерены сворачиваться. Недовольные кризисом, коррупцией и в целом политкурсом страны жители разбили палаточный лагерь прямо в центре столицы и требуют отставки правительства. «Выжми Санду, как она выжимает тебя», – кричат активисты, демонстративно выдавливая сок из винограда.