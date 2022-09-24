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Канада готовится встретить ураган «Фиона»

24 сентября 2022 08:24
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Новости Канады. Канадцы готовятся к урагану «Фиона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям Министерства окружающей среды, встретиться с ним жители восточного побережья страны должны уже сегодня, 24 сентября.

Канада готовится встретить ураган «Фиона»-1

Люди запасаются продуктами и топливом, а рабочие выкладывают мешки с песком возле набережной. По прогнозам специалистов, «Фиона» может стать одним из самых сильных штормов в истории Канады. Ранее он уже затопил Бермудские острова и нанес удар по Карибам. В результате погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, на сутки без электричества остались еще порядка 29 тысяч жителей.

# Природные катаклизмы # Новости Канады # Фотофакт

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