Канада готовится встретить ураган «Фиона»

Новости Канады. Канадцы готовятся к урагану «Фиона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям Министерства окружающей среды, встретиться с ним жители восточного побережья страны должны уже сегодня, 24 сентября.

Люди запасаются продуктами и топливом, а рабочие выкладывают мешки с песком возле набережной. По прогнозам специалистов, «Фиона» может стать одним из самых сильных штормов в истории Канады. Ранее он уже затопил Бермудские острова и нанес удар по Карибам. В результате погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, на сутки без электричества остались еще порядка 29 тысяч жителей.