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Итальянские фермеры придумали хранить яблоки в пещерах

24 сентября 2022 08:40
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Новости Италии. Сельхозпроизводители севера Италии возвращаются в эпоху пещерных людей, причем в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские фермеры придумали хранить яблоки в пещерах-1

Дороговизна энергоносителей больше не позволяет фермерам использовать современные хранилища для фруктов. Их они решили складировать в горах. Внутри пещер пока размещают лишь яблоки. Благодаря нехитрому оборудованию удается сохранять постоянную температуру на уровне одного градуса. Камни охлаждают при помощи газа, затем действуют законы физики. И практически никакого электричества.

Итальянские фермеры придумали хранить яблоки в пещерах-4

Лорис Каллиари, фермер:
Сначала мы колебались, но потом поняли, что это работает, потому что там экономится энергия и это очень экологично. Мы надеемся, что сможем продолжить работу над нашим проектом.

Итальянские фермеры придумали хранить яблоки в пещерах-7

В ходе предварительных экспериментов выяснилось, что пещера может сэкономить 32 % электроэнергии, от требуемой для хранения урожая. В садах этого фермера соберут до 30 тысяч тонн яблок.

# Сельское хозяйство # Лорис Каллиари # Фотофакт

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