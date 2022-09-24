Итальянские фермеры придумали хранить яблоки в пещерах

Новости Италии. Сельхозпроизводители севера Италии возвращаются в эпоху пещерных людей, причем в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороговизна энергоносителей больше не позволяет фермерам использовать современные хранилища для фруктов. Их они решили складировать в горах. Внутри пещер пока размещают лишь яблоки. Благодаря нехитрому оборудованию удается сохранять постоянную температуру на уровне одного градуса. Камни охлаждают при помощи газа, затем действуют законы физики. И практически никакого электричества.

Лорис Каллиари, фермер:

Сначала мы колебались, но потом поняли, что это работает, потому что там экономится энергия и это очень экологично. Мы надеемся, что сможем продолжить работу над нашим проектом.