Владимир Макей дал интервью французскому телеканалу France 24

Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем продолжает участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН. 24 сентября руководитель МИД выступит на общей дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой станет ситуация в Украине. Владимир Макей представит позицию нашей страны по этому вопросу, в том числе по способам разрешения и предотвращения подобных разногласий в мире. Ранее министр иностранных дел уже провел ряд двусторонних встреч. В частности, перспективы сотрудничества обсуждены с главой венгерского МИД.