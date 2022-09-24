Владимир Макей дал интервью французскому телеканалу France 24

Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем продолжает участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН. 24 сентября руководитель МИД выступит на общей дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем продолжает участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН. 24 сентября руководитель МИД выступит на общей дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой темой станет ситуация в Украине. Владимир Макей представит позицию нашей страны по этому вопросу, в том числе по способам разрешения и предотвращения подобных разногласий в мире. Ранее министр иностранных дел уже провел ряд двусторонних встреч. В частности, перспективы сотрудничества обсуждены с главой венгерского МИД.
Поговорили и с коллегой из Турции, который положительно оценил роль Беларуси в организации диалоговой площадки для мирных переговоров России и Украины. Встречи прошли с представителями Пакистана, Никарагуа и Бразилии. Кроме того, была подписана конвенция об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке. Владимир Макей также дал интервью французскому телеканалу. В ходе беседы с журналистом France 24 он подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения украинского вопроса.