Варшава настаивает на поставках истребителей Киеву

Польша отправит танки «Леопард» в Украину в течении двух-трех недель. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего несколько дней назад президент Анджей Дуда говорил, что процесс займет как минимум несколько месяцев. Однако его решили ускорить. Бронетехнику передадут Киеву, как только украинские танкисты закончат курс обучения. Впрочем, на этом Польша не планирует останавливаться. Варшава настаивает на отправке Киеву еще и истребителей. Однако этот порыв сдерживает тот факт, что подобное решение должны одобрить все страны-участницы НАТО.