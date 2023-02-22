Новости Литвы. Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями. Очередную акцию протеста они провели в Вильнюсе возле здания министерства сельского хозяйства, где бесплатно раздавали всем желающим молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители недовольны чрезмерно низкими ценами на его закупку. При этом переработчики получают 80 % от выручки, а фермеры – всего 20. Люди требуют справедливости. Переговоры с переработчиками молока запланированы на 24 февраля, однако аграрии не надеются на то, что Минсельхоз сможет обеспечить какой-то позитивный результат, а потому призывают подключиться к процессу премьер-министра.