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Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями

22 февраля 2023 10:50
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Новости Литвы. Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями. Очередную акцию протеста они провели в Вильнюсе возле здания министерства сельского хозяйства, где бесплатно раздавали всем желающим молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские фермеры продолжают молочную войну с властями-1

Производители недовольны чрезмерно низкими ценами на его закупку. При этом переработчики получают 80 % от выручки, а фермеры – всего 20. Люди требуют справедливости. Переговоры с переработчиками молока запланированы на 24 февраля, однако аграрии не надеются на то, что Минсельхоз сможет обеспечить какой-то позитивный результат, а потому призывают подключиться к процессу премьер-министра.

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# Акции протеста # Новости Литвы # Фотофакт

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