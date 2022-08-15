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Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества

15 августа 2022 18:41
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Новости Испании. В Испании ввели строгую экономию электроэнергии. Согласно новым правилам, витрины магазинов и подсветку зданий необходимо выключать после 10 часов вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества-1

А температура кондиционеров не должна быть ниже +27 градусов. Как заявили местные власти, такие меры должны сократить потребление газа. Однако многих испанцев новые правила совсем не радуют. Страна буквально изнывает от сильной жары. В большинстве регионов столбики термометров находятся на уровне +40 градусов. Как говорят сами местные жители, вентиляторы не помогают. Как не будет помогать и кондиционер с температурой в +27 градусов.

# Кризис в Испании # Новости Испании # Фотофакт

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