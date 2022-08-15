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Инфляция в еврозоне почти достигла 9%

15 августа 2022 18:40
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Рекордная инфляция и слабый евро. ЕС на пороге крупнейшего экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили эксперты Национального института статистики и экономических исследований, уровень инфляции в еврозоне продолжает расти.

Инфляция в еврозоне почти достигла 9%-1

Показатель почти достиг 9 %. Самыми дорогими категориями являются энергоносители, топливо и продукты питания. Кроме того, на фоне туристического сезона во многих странах рекордно поднялись цены на жилье. Как результат – инфляция буквально съедает доходы населения. Покупательские способности падают, вместе с этим бизнес теряет прибыль. И, как считают многие эксперты, в скором времени ситуация только ухудшится, так как уже зимой большинство стран ЕС столкнутся с дефицитом газа и угля, а счета за коммунальные взлетят до небес.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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