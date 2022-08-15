Вашингтон играет с огнём. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня

Новости Китая. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня. В масштабных маневрах принимают участие все виды войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня. В масштабных маневрах принимают участие все виды войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме этого, армия КНР приступила к патрулированию Тайваньского пролива. Так Пекин отреагировал на посещение острова делегацией американских конгрессменов. Как заявили в Министерстве обороны, это нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая и полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе. Власти КНР предупредили Вашингтон, что, посылая высокопоставленных чиновников на Тайвань, Вашингтон играет с огнем.