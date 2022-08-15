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Вашингтон играет с огнём. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня

15 августа 2022 13:36
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Новости Китая. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня. В масштабных маневрах принимают участие все виды войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вашингтон играет с огнём. Китай вновь начал военные учения вокруг Тайваня-1

Кроме этого, армия КНР приступила к патрулированию Тайваньского пролива. Так Пекин отреагировал на посещение острова делегацией американских конгрессменов. Как заявили в Министерстве обороны, это нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая и полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе. Власти КНР предупредили Вашингтон, что, посылая высокопоставленных чиновников на Тайвань, Вашингтон играет с огнем.

# Международная политика # Новости Китая # Фотофакт

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