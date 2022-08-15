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Сильный ливень затопил исторический центр Стамбула

15 августа 2022 13:37
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Новости Турции. Сильный ливень парализовал жизнь в Стамбуле. В результате оказались затоплены улицы, магазины и первые этажи домов. Залиты подземные переходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ливень затопил исторический центр Стамбула-1

Остановился городской транспорт. Под водой сейчас весь исторический центр города, популярный у туристов Гранд-базар и другие достопримечательности. В одном из районов частично обвалилось здание ресторана. В Стамбуле повышен уровень погодной опасности. Синоптики говорят, что сильный дождь будет идти до конца дня.

# Природные катаклизмы # Новости Турции # Фотофакт

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