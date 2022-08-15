Сильный ливень затопил исторический центр Стамбула

Новости Турции. Сильный ливень парализовал жизнь в Стамбуле. В результате оказались затоплены улицы, магазины и первые этажи домов. Залиты подземные переходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановился городской транспорт. Под водой сейчас весь исторический центр города, популярный у туристов Гранд-базар и другие достопримечательности. В одном из районов частично обвалилось здание ресторана. В Стамбуле повышен уровень погодной опасности. Синоптики говорят, что сильный дождь будет идти до конца дня.