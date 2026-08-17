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Новости по тегу #Кризис в Испании

В Сеуте мигранты устроили протест с требованием предоставить им убежище
17 августа 2026 10:43

В Сеуте мигранты устроили протест с требованием предоставить им убежище

Центры содержания несовершеннолетних нелегалов в Сеуте переполнены почти в 30 раз
05 августа 2026 13:54

Центры содержания несовершеннолетних нелегалов в Сеуте переполнены почти в 30 раз

В испанской Сеуте нарастает гражданское противостояние на фоне миграционного кризиса
02 августа 2026 10:45

В испанской Сеуте нарастает гражданское противостояние на фоне миграционного кризиса

В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье
25 мая 2026 09:17

В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье

Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества
15 августа 2022 18:41

Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо
01 июня 2022 14:08

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо

Газета «Взгляд». Война между Испанией и Каталонией упирается в оружейный вопрос
30 октября 2017 09:26

Газета «Взгляд». Война между Испанией и Каталонией упирается в оружейный вопрос

В Испании государственный долг превысил 100% ВВП и достиг триллиона евро
18 августа 2016 10:48

В Испании государственный долг превысил 100% ВВП и достиг триллиона евро

В Испании построили 47-этажный небоскрёб... без лифта
14 августа 2013 13:52

В Испании построили 47-этажный небоскрёб... без лифта

27 октября 2012 16:31

В Мадриде десятки бездомных захватили банк и требуют решения проблем с их жильем

03 октября 2012 08:25

Кризис Еврозоны: есть ли выход из ситуации?