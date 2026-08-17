Новости по тегу #Кризис в Испании

Нелегалы не желают возвращаться в Марокко.
Под опекой властей сейчас находятся более тысячи несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что для помощи им выделят 25 миллионов евро.
Пока одни политические силы обвиняют власти в потере контроля над границами, другие выходят на улицы с требованиями защитить мигрантов.
В Мадриде сотни тысяч испанцев вышли на масштабный марш, требуя от правительства защитить одно из основных прав человека – на доступное жилье.
11 октября 2026 17:00
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