Прямой эфир

Выборы в Таджикистане. Кто претендует на пост президента?

11 октября 2020 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таджикистана. В Таджикистане проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы в Таджикистане. Кто претендует на пост президента?-1

На пост главы государства претендуют пять кандидатов – действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода – от социалистов, Рустам Рахматзода – от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев – от коммунистов.

Выборы в Таджикистане. Кто претендует на пост президента?-4

Победителем станет кандидат, набравший свыше 50 % голосов.

В списки избирателей включены почти 5 миллионов человек. К этому часу явка уже превысила 46 %. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября.

Наблюдатели от СНГ не выявили никаких нарушений в ходе избирательного процесса на выборах.

# Выборы # Эмомали Рахмон # Рустам Латифзода # Абдухалим Гаффорзода # Рустам Рахматзода # Миродж Абдуллоев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прекращение огня в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей
11 октября 2020 12:23

Прекращение огня в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей

В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября
10 октября 2020 15:42

В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента
10 октября 2020 14:46

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента