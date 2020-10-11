Выборы в Таджикистане. Кто претендует на пост президента?

Новости Таджикистана. В Таджикистане проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов – действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода – от социалистов, Рустам Рахматзода – от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев – от коммунистов.

Победителем станет кандидат, набравший свыше 50 % голосов.

В списки избирателей включены почти 5 миллионов человек. К этому часу явка уже превысила 46 %. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября.

Наблюдатели от СНГ не выявили никаких нарушений в ходе избирательного процесса на выборах.