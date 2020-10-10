«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента

Новости Кыргызстана. Сложной остается общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. Парламент страны собирается на экстренное заседание в связи с последними событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в государственной резиденции, где состоится встреча, находятся лишь 44 депутата, которые прошли регистрацию. Для того чтобы принятые 10 октября решения были легитимными, их должно быть не менее 120. Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание

Как стало известно, сегодня на заседании будут рассмотрены только программа и состав кабинета министров премьера Садыра Жапарова, поскольку 6 октября его кандидатура уже была одобрена парламентом. Итогов этой встречи и нормализации обстановки в стране местные жители ждут с нетерпением.

Ну опасно же, что творится в республике. Стабильности-то сейчас нет, и опасно ходить. Что они там воюют. Сегодня, сказали, все решится. Выберут премьера.

Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело. Молодежь, например, 30 лет, они даже не знают других. Они думают, что эта власть должна быть такой. Ну это же неправильно. Пусть хоть кто, ну есть у них достойные. Пусть сядет хоть кто-то там на место, хоть устаканит все это, на место поставит.

Тем временем в Бишкеке военные пытаются навести порядок. 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков объявил в столице режим ЧП. Введен комендантский час, действует особый режим въезда и выезда граждан, запрет на проведение массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, демонстраций и пикетов.