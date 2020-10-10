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«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента

10 октября 2020 14:46
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Новости Кыргызстана. Сложной остается общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. Парламент страны собирается на экстренное заседание в связи с последними событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-1

Пока в государственной резиденции, где состоится встреча, находятся лишь 44 депутата, которые прошли регистрацию. Для того чтобы принятые 10 октября решения были легитимными, их должно быть не менее 120.

Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-4

Как стало известно, сегодня на заседании будут рассмотрены только программа и состав кабинета министров премьера Садыра Жапарова, поскольку 6 октября его кандидатура уже была одобрена парламентом.

Итогов этой встречи и нормализации обстановки в стране местные жители ждут с нетерпением.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-7

Ну опасно же, что творится в республике. Стабильности-то сейчас нет, и опасно ходить. Что они там воюют. Сегодня, сказали, все решится. Выберут премьера.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-10

Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело. Молодежь, например, 30 лет, они даже не знают других. Они думают, что эта власть должна быть такой. Ну это же неправильно. Пусть хоть кто, ну есть у них достойные. Пусть сядет хоть кто-то там на место, хоть устаканит все это, на место поставит.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-13

Тем временем в Бишкеке военные пытаются навести порядок. 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков объявил в столице режим ЧП. Введен комендантский час, действует особый режим въезда и выезда граждан, запрет на проведение массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, демонстраций и пикетов.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента-16

За нарушение последних пунктов сегодня были задержаны экс-глава государства Алмазбек Атамбаев, а также двое его соратников.

# Акции протеста # Сооронбай Жээнбеков # Алмазбек Атамбаев # Фотофакт

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