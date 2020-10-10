В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 10 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На градус выше в Вене. Солнечно и +15°C в Мадриде. В Риме на 1 градус теплее, но дожди.

В Афинах и Анкаре ясная погода и 25 тепла. В Софии небольшая облачность и +19°C.