В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 10 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 10 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На градус выше в Вене. Солнечно и +15°C в Мадриде. В Риме на 1 градус теплее, но дожди.
В Афинах и Анкаре ясная погода и 25 тепла. В Софии небольшая облачность и +19°C.
Затянет небо над Прибалтикой. В Риге и Вильнюсе сплошная облачность и 11 выше ноля. На 3 градуса прохладнее и дождь в Варшаве. Обойдется без осадков в Киеве. А вот в Москве уже настоящая осень: +12°C и дождь.