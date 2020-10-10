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В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября

10 октября 2020 15:42
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 10 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».  

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября-1

На градус выше в Вене. Солнечно и +15°C в Мадриде. В Риме на 1 градус теплее, но дожди.  

В Афинах и Анкаре ясная погода и 25 тепла. В Софии небольшая облачность и +19°C.  

В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября-4

В Афинах +25, в Москве +12. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 октября-6

Затянет небо над Прибалтикой. В Риге и Вильнюсе сплошная облачность и 11 выше ноля. На 3 градуса прохладнее и дождь в Варшаве. Обойдется без осадков в Киеве. А вот в Москве уже настоящая осень: +12°C и дождь.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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