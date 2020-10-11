Прекращение огня в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пресс-секретарь Минобороны Армении написала на своей странице в соцсети, что азербайджанские вооруженные силы предприняли атаку в местности Караханбейли. Позже она также сообщила об атаках на юге Нагорного Карабаха и обстреле города Гадрут.
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В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о попытке наступления армянских сил на ряде направлений в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство отметило, что все попытки были успешно пресечены подразделениями азербайджанской армии.
Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.
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Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.