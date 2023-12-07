Выборы Президента РФ пройдут 17 марта 2024 года

Совет Федерации РФ утвердил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Данное решение было принято единогласно. Согласно Конституции России, вопрос о назначении выборов руководителя страны – исключительная прерогатива Совета Федерации.

Спикер палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что это событие открывает начало избирательной кампании и что предстоящие выборы играют важнейшую роль в формировании будущего развития России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила благодарность сенаторам за это решение и отметила, что предстоящие выборы будут содействовать укреплению российского развития. Она также сообщила, что рассматривается возможность провести три дня голосования – 15, 16 и 17 марта.