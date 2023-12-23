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ВВП Британии достиг отрицательных показателей

23 декабря 2023 14:27
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Экономика Британии встала на порог рецессии. Это подтверждают новые данные Национальной статистической службы. ВВП Королевства во втором квартале этого года составил 0 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Британии достиг отрицательных показателей-1

В следующие три месяца и вовсе сократился. При этом специалисты даже не прогнозируют позитивной динамики. Несмотря на мнение экспертов, управляющий аппарат страны неоправданно оптимистичен. Министр экономики утверждает, что не все так плохо. В скором времени должно сработать обещанное понижение налогов, надеется политик.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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