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Большинству детей в секторе Газа нечего есть – ООН

23 декабря 2023 14:15
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Более 80 % детей в секторе Газа испытывают острую нехватку продовольствия. Об этом сообщил Детский фонд ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству детей в секторе Газа нечего есть – ООН-1

Там отмечают, что серьезному риску недоедания подвержены более 330 тысяч жителей младше 5 лет. В ЮНИСЕФ также обеспокоены питанием беременных и кормящих женщин. Таких в регионе порядка 150 тысяч. Сейчас в анклаве не работают две трети больниц из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов. Организация призывает к немедленному прекращению огня. Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом расширить действия по гуманитарной помощи для региона. Пункта об остановке боевых действий в документе нет.

# Палестина-Израиль

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