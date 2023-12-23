Большинству детей в секторе Газа нечего есть – ООН

Там отмечают, что серьезному риску недоедания подвержены более 330 тысяч жителей младше 5 лет. В ЮНИСЕФ также обеспокоены питанием беременных и кормящих женщин. Таких в регионе порядка 150 тысяч. Сейчас в анклаве не работают две трети больниц из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов. Организация призывает к немедленному прекращению огня. Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом расширить действия по гуманитарной помощи для региона. Пункта об остановке боевых действий в документе нет.