Украинский телеведущий дерзко убежал в Европу

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий после саммита Европейского совета в Брюсселе решил остаться в Европе, не собираясь возвращаться в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Оставаясь в Европе, он планирует продвигать украинскую повестку дня. Это решение Печия подтвердили в медиахолдинге, которому принадлежит телеканал. Гендиректор холдинга Роман Андрейко возмутился этим решением.

С февраля 2022 года в Украине введено на военное положение, и выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом недавно Зеленский обсудил возможность дополнительной организации мобилизации 450 000-500 000 человек.