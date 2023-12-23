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Украинский телеведущий дерзко убежал в Европу

23 декабря 2023 13:06
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Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий после саммита Европейского совета в Брюсселе решил остаться в Европе, не собираясь возвращаться в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Оставаясь в Европе, он планирует продвигать украинскую повестку дня. Это решение Печия подтвердили в медиахолдинге, которому принадлежит телеканал. Гендиректор холдинга Роман Андрейко возмутился этим решением.

С февраля 2022 года в Украине введено на военное положение, и выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом недавно Зеленский обсудил возможность дополнительной организации мобилизации 450 000-500 000 человек.

# Международная политика

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