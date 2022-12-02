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Вулкан на Гавайях извергается пятый день – выбросы лавы достигли 25 метров

02 декабря 2022 06:31
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Новости США. Пятый день извергается Мауна-Лоа на Гавайях. Период затишья вулкана длился почти 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан на Гавайях извергается пятый день – выбросы лавы достигли 25 метров-1

Так, по данным Геологической службы США, накануне выбросы лавы достигли 25 метров. Сейчас людям, живущим у подножия горы, ничего не угрожает, однако ситуация может измениться. Есть риск того, что вулканические газы и пепел сформируют кислотное облако, которое будет опасно для жителей региона. Уже сейчас в качестве меры предосторожности на острове открыли два убежища. Впрочем, пока эвакуация не планируется. Мауна-Лоа возвышается примерно на четыре тысячи метров над Тихим океаном и является самым большим действующим вулканом планеты.

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# Извержение вулкана # Новости США # Фотофакт

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