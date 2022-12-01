Боливия страдает от лесных пожаров. Объявлены зоны стихийного бедствия

Новости Боливии. Дым застилает небо в боливийском Ла-Пасе. Регион страдает от лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, местные власти сообщают как минимум о 60 возгораниях в области. По меньшей мере пять муниципалитетов объявили зоны стихийного бедствия. Несезонные пожары являются следствием сильной засухи, а также вырубки сельскохозяйственных угодий. В результате фермеры теряют значительную часть урожая и посевов.