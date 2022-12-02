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Тот самый грузовик из рекламы Coca-Cola сгорел в Румынии

02 декабря 2022 06:29
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Новости Румынии. Праздник не приходит. Легендарный грузовик из рекламы Coca-Cola сгорел в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Тот самый грузовик из рекламы Coca-Cola сгорел в Румынии-1

Инцидент произошел в Бухаресте. Украшенная снежинками машина загорелась во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину. Но водителю удалось отсоединить полыхающий прицеп, что в результате и помогло ему остаться невредимым. Сам прицеп сгорел полностью, а дым от пожара накрыл центральные улицы города. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

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# Пожар в автомобиле # Новости Румынии # Фотофакт

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