Тот самый грузовик из рекламы Coca-Cola сгорел в Румынии

Новости Румынии. Праздник не приходит. Легендарный грузовик из рекламы Coca-Cola сгорел в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Инцидент произошел в Бухаресте. Украшенная снежинками машина загорелась во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину. Но водителю удалось отсоединить полыхающий прицеп, что в результате и помогло ему остаться невредимым. Сам прицеп сгорел полностью, а дым от пожара накрыл центральные улицы города. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причины возгорания.