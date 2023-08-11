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Вучич ждет Путина на саммите в КНР в октябре

11 августа 2023 08:21
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Президент Сербии Александр Вучич поделился своими ожиданиями от визита российского лидера Владимира Путина на саммит «Один пояс, один путь», который состоится в октябре текущего года в Китае пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Happy TV.

По его мнению, этот приезд имеет значительный интерес, так как на этот период намечен и визит Путина. Кроме того, глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил уверенность в том, что в текущем году пройдут официальные встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По мнению бывшего посла России в Китае Андрея Денисова, предполагается, что российский президент примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в Китае в октябре.

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Вучич # Милорад Додик

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