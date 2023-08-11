Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 11 августа

В пятницу, 11 августа, воздушная тревога прозвучала по всей Украине, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что тревога была объявлена только в семи областях.

Удары по инфраструктуре Украины российский ВС начали наносить 10 октября в прошлом году спустя два дня после террористического акта на Крымском мосту. В Москве тогда заявили, что к теракту причастны спецслужбы Украины. Уточняется, что удары со стороны РФ наносятся по энергетическим объектам, объектам промышленности, а также военного управления.