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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 11 августа

11 августа 2023 08:01
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В пятницу, 11 августа, воздушная тревога прозвучала по всей Украине, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что тревога была объявлена только в семи областях. 

Удары по инфраструктуре Украины российский ВС начали наносить 10 октября в прошлом году спустя два дня после террористического акта на Крымском мосту. В Москве тогда заявили, что к теракту причастны спецслужбы Украины. Уточняется, что удары со стороны РФ наносятся по энергетическим объектам, объектам промышленности, а также военного управления. 

# Международная политика

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