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Старовойт сообщил, что ПВО РФ сбила два украинских дрона на подлете к Курску

11 августа 2023 08:18
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Вечером 10 августа два беспилотных летательных аппарата Украины предприняли очередной налет на Курск, но были обезврежены силами ПВО, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. В своем сообщении в Telegram-канале он выразил признательность солдатам за результативную оборону. 

При этом дополнительные детали не были предоставлены. Территория Курской области неоднократно становилась ареной атак украинских беспилотников. 

7 августа с использованием средств радиоэлектронной борьбы им удалось вывести из строя два таких аппарата. На следующий день, 8 августа, один из дронов упал на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, в связи с чем пострадал один из паломников.

# Международная политика # Роман Старовойт

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