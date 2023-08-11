Старовойт сообщил, что ПВО РФ сбила два украинских дрона на подлете к Курску

Вечером 10 августа два беспилотных летательных аппарата Украины предприняли очередной налет на Курск, но были обезврежены силами ПВО, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. В своем сообщении в Telegram-канале он выразил признательность солдатам за результативную оборону.

При этом дополнительные детали не были предоставлены. Территория Курской области неоднократно становилась ареной атак украинских беспилотников.

7 августа с использованием средств радиоэлектронной борьбы им удалось вывести из строя два таких аппарата. На следующий день, 8 августа, один из дронов упал на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, в связи с чем пострадал один из паломников.