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Вучич рассказал, почему он принимает Зеленского и Кулебу в сербской столице

14 мая 2024 07:24
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Сербский президент Александр Вучич подчеркнул важность взаимодействия с Украиной, которая не признала Косово. Об этом пишет РИА Новости.

Он провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и супругой Владимира Зеленского Еленой.  

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии?» – заявил сербский президент. 

В ходе встречи Вучич обсуждал с украинскими предпринимателями сотрудничество и проведение экономического форума. Он также сказал, что Сербия ожидает получить первые 125 миллионов евро от ЕС для стран Западных Балкан. 

Товарооборот Сербии с ЕС в 2023 году составит 50,8 миллиарда евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вложить шесть млрд евро в проведение реформ в странах Западных Балкан.

# Международная политика # Александр Вучич

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