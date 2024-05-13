Польша отменила намеченные переговоры с Украиной по зерну

Срыв этой встречи может стать новым триггером для фермеров Польши. На прошлой неделе они провели очередную акцию протеста. Аграриям так и не удалось решить с властями существующие в отрасли проблемы. Фермеры считают, что ряд мер принят правительством лишь для отвода глаз. Например, транзит фур с украинским зерном по территории Польши привел к тому, что сельхозпродукция все равно возвращается в страну, но уже под видом европейской. В результате местные аграрии все так же нищают. Они не могут конкурировать с теми государствами, на которые не распространяется так называемый «Зеленый курс» ЕС. Напомним, он предполагает выплату дополнительных налогов, которые для аграриев стали неподъемным бременем.