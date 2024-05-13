Прямой эфир

Польша отменила намеченные переговоры с Украиной по зерну

13 мая 2024 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скандалы и политические спекуляции не прекращаются между Варшавой и Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным зерном раздора стала отмена двухсторонних переговоров по сельскому хозяйству. Польская сторона заявила о неготовности вести диалог с украинской делегацией, которую обвиняют в коррупции.

Польша отменила намеченные переговоры с Украиной по зерну-1

Срыв этой встречи может стать новым триггером для фермеров Польши. На прошлой неделе они провели очередную акцию протеста. Аграриям так и не удалось решить с властями существующие в отрасли проблемы. Фермеры считают, что ряд мер принят правительством лишь для отвода глаз. Например, транзит фур с украинским зерном по территории Польши привел к тому, что сельхозпродукция все равно возвращается в страну, но уже под видом европейской. В результате местные аграрии все так же нищают. Они не могут конкурировать с теми государствами, на которые не распространяется так называемый «Зеленый курс» ЕС. Напомним, он предполагает выплату дополнительных налогов, которые для аграриев стали неподъемным бременем.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся
13 мая 2024 16:39

В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений
13 мая 2024 15:07

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»
13 мая 2024 14:57

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью
13 мая 2024 13:47

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране
13 мая 2024 13:46

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры
13 мая 2024 13:19

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом
13 мая 2024 12:43

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении
13 мая 2024 12:26

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР
13 мая 2024 12:06

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима
13 мая 2024 11:49

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования
13 мая 2024 11:29

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается
13 мая 2024 10:55

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается