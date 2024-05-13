Прямой эфир

В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся

13 мая 2024 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве гражданского единства, как оказалось, нет и в помине. Это наглядно продемонстрировала прошедшая в стране электоральная кампания. Накануне там провели конституционный референдум и президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плебисцит не стал триумфом, как того ожидали местные власти. Показать безоговорочную поддержку своих решений населением не получилось.

В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся-1

Референдум о двойном гражданстве признан несостоявшимся. Литовцы его попросту проигнорировали. Дело в том, что внушительная часть жителей уже имеют паспорта других государств и даже живут заграницей. Не сложилось с первого раза и с выбором президента. Литовцы неохотно шли на избирательные участки, понимая, что в будущем политика страны так или иначе останется в руках Брюсселя и Вашингтона. Впереди второй тур голосования. Согласно официальным данным, в него прошли нынешний глава государства Науседа и премьер-министр Шимоните. В процессе голосования выяснился интересный факт: большинство жителей приграничных с Беларусью районов проголосовало за Эдуардаса Вайткуса, который открыто выступает за нормализацию отношений с Беларусью и выход страны из НАТО.

# Выборы # Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений
13 мая 2024 15:07

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»
13 мая 2024 14:57

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью
13 мая 2024 13:47

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране
13 мая 2024 13:46

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры
13 мая 2024 13:19

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом
13 мая 2024 12:43

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении
13 мая 2024 12:26

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР
13 мая 2024 12:06

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима
13 мая 2024 11:49

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования
13 мая 2024 11:29

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается
13 мая 2024 10:55

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается

В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров
13 мая 2024 10:48

В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров