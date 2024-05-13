В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся

В Литве гражданского единства, как оказалось, нет и в помине. Это наглядно продемонстрировала прошедшая в стране электоральная кампания. Накануне там провели конституционный референдум и президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плебисцит не стал триумфом, как того ожидали местные власти. Показать безоговорочную поддержку своих решений населением не получилось.

Референдум о двойном гражданстве признан несостоявшимся. Литовцы его попросту проигнорировали. Дело в том, что внушительная часть жителей уже имеют паспорта других государств и даже живут заграницей. Не сложилось с первого раза и с выбором президента. Литовцы неохотно шли на избирательные участки, понимая, что в будущем политика страны так или иначе останется в руках Брюсселя и Вашингтона. Впереди второй тур голосования. Согласно официальным данным, в него прошли нынешний глава государства Науседа и премьер-министр Шимоните. В процессе голосования выяснился интересный факт: большинство жителей приграничных с Беларусью районов проголосовало за Эдуардаса Вайткуса, который открыто выступает за нормализацию отношений с Беларусью и выход страны из НАТО.