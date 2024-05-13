Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?

Их диагнозы не вписываются в понятие детства. Благотворительный фонд имени Алексея Талая продолжает принимать в Беларуси детей Донбасса на оздоровление. Группа из 16 человек (это ребята пострадавшие от мин и их семьи) проходят реабилитацию в одном из санаториев Могилевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята стали участниками первой реабилитационной программы фонда Алексея Талая для детей, потерявших конечности от ранений.

15-летний Святослав из Лисичанска в своих легких носит 13 осколков. Два года назад, 9 мая после очередного обстрела города его семья вернулась в дом для «переклички» с родственниками и соседями, но тишина оказалось обманчивой. Всего несколько секунд пыли, а дальше все как в замедленной съемке. 16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории. Подробнее.

Семья надеялась, что рана касательная, но уже после первого МРТ стало понятно, осколки ушли в легкое. Самые крупные хирурги удалили. От осколочного ранения чувствительность потеряла рука. Это уже после реабилитаций Святослав может шевелить пальцами. Теперь важно заставить непослушные суставы и мышцы работать. На занятия в бассейне с белорусскими инструкторами родители возлагают большие надежды.

Никита Синицын, тренер-преподаватель Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Даем им шанс отвлечься от этого. Быть полезными, нужными. Отвлекаем их. Даем им почувствовать себя как минимум детьми и предать это спортивной огласке.

Сборная группа – 16 человек из прифронтовых, почти разрушенных городов Донецкой и Луганской республик приехала в Беларусь для реабилитации. Многие из ребят признаются, после травм, впали в депрессию, потеряли надежды, забыли свои детские мечты. Но всего один человек с похожими проблемами помогает вернуть веру в себя. Мотивационные тренинги с Алексеем Талаем не дают упасть на дно отчаяния, а вернуться к жизни. Бороться ситуацией и принять себя.

Кирилл Телегин:

Алексей Талай очень позитивный, очень эмоциональный человек. С ним очень приятно общаться. Он излучает позитивность. Показал как он плавает, как можно плавать, что это не конец, что жизнь продолжается.