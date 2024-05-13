Прямой эфир

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?

13 мая 2024 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Их диагнозы не вписываются в понятие детства. Благотворительный фонд имени Алексея Талая продолжает принимать в Беларуси детей Донбасса на оздоровление. Группа из 16 человек (это ребята пострадавшие от мин и их семьи) проходят реабилитацию в одном из санаториев Могилевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята стали участниками первой реабилитационной программы фонда Алексея Талая для детей, потерявших конечности от ранений.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-1

15-летний Святослав из Лисичанска в своих легких носит 13 осколков. Два года назад, 9 мая после очередного обстрела города его семья вернулась в дом для «переклички» с родственниками и соседями, но тишина оказалось обманчивой. Всего несколько секунд пыли, а дальше все как в замедленной съемке.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории. Подробнее.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-4

Семья надеялась, что рана касательная, но уже после первого МРТ стало понятно, осколки ушли в легкое. Самые крупные хирурги удалили. От осколочного ранения чувствительность потеряла рука. Это уже после реабилитаций Святослав может шевелить пальцами. Теперь важно заставить непослушные суставы и мышцы работать. На занятия в бассейне с белорусскими инструкторами родители возлагают большие надежды.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-7

Никита Синицын, тренер-преподаватель Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Даем им шанс отвлечься от этого. Быть полезными, нужными. Отвлекаем их. Даем им почувствовать себя как минимум детьми и предать это спортивной огласке.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-10

Сборная группа – 16 человек из прифронтовых, почти разрушенных городов Донецкой и Луганской республик приехала в Беларусь для реабилитации. Многие из ребят признаются, после травм, впали в депрессию, потеряли надежды, забыли свои детские мечты. Но всего один человек с похожими проблемами помогает вернуть веру в себя. Мотивационные тренинги с Алексеем Талаем не дают упасть на дно отчаяния, а вернуться к жизни. Бороться ситуацией и принять себя.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-13

Кирилл Телегин:
Алексей Талай очень позитивный, очень эмоциональный человек. С ним очень приятно общаться. Он излучает позитивность. Показал как он плавает, как можно плавать, что это не конец, что жизнь продолжается.

Их судьбы искалечила война! Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси?-16

Программа реабилитации – это не только про восстановление здоровья. Ее главная задача – составить дорожную карту для каждого участника на ближайшие 10-15 лет.

# Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Польша отменила намеченные переговоры с Украиной по зерну
13 мая 2024 16:42

Польша отменила намеченные переговоры с Украиной по зерну

В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся
13 мая 2024 16:39

В Литве референдум о двойном гражданстве признали несостоявшимся

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений
13 мая 2024 15:07

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»
13 мая 2024 14:57

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью
13 мая 2024 13:47

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране
13 мая 2024 13:46

Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры
13 мая 2024 13:19

NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом
13 мая 2024 12:43

МО РФ: четыре ракеты Storm Shadow были перехвачены над Крымом

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении
13 мая 2024 12:26

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР
13 мая 2024 12:06

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима
13 мая 2024 11:49

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования
13 мая 2024 11:29

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования