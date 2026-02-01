Вучич предположил, что США могут ударить по Ирану в ближайшие двое суток

Держать порох сухим в состоянии глобальной нестабильности – так международные эксперты описывают нынешнюю мировую ситуацию – вполне логичный и оправданный шаг. А на неделе в мире не стало спокойнее. Даже наоборот. Часы Судного дня перевели на 4 секунды ближе к полуночи – до 85 секунд. В последние годы стрелки сдвигали только вперед, что значит, мировое напряжение, как и вероятность ядерного коллапса, только возрастает. Александр Вучич, президент Сербии:

Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов.

Президент Сербии заявил, что США ударят по Ирану в течение 48 часов. По его мнению, это неизбежно. Трамп угрожает Тегерану ударами, если власти страны откажутся заключить ядерную сделку. В середине января президент США уже предупреждал о возможности нападения, но, как отмечают эксперты, сейчас угроза выглядит более реалистично. На неделе в район Персидского залива прибыла авианосная группа США. На неделе тучи сгустились и над Кубой. Трамп объявил о чрезвычайном положении в США якобы из-за угроз, исходящих от острова, но понятно, откуда дует ветер. Куба – продолжение операции против Венесуэлы. Остров, который находится в американской блокаде, закупал более трети топлива у Каракаса, рассчитываясь по бартеру. Но после похищения Мадуро Трамп запретил Венесуэле экспортировать нефть «врагам США» – речь шла именно о Кубе. Теперь Штаты рассчитывают, что в стране начнется топливный кризис, а вместе с ним – цветная революция.

И вот в пятницу Трамп вводит режим ЧП (который, по сути, означает состояние войны с Гаваной), и без согласия Конгресса устанавливает пошлины против стран, которые поставляют Кубе топливо. Под санкции попала Мексика. Эта страна уже прекратила поставки нефти на остров, как заявил сегодня Трамп. При этом американские СМИ сообщают, что топлива на Кубе осталось максимум на 20 дней. Далее начнутся проблемы с электроэнергией. И хотя идейно Куба готова сопротивляться, но, когда страна будет обесточена, это облегчит военную операцию против нее. Хотя больше похоже, что американцы пытаются создать раскол внутри кубинского руководства и предложить им «сделку», от которой невозможно будет отказаться. А Европейский союз всерьез готовится к войне с Россией. Британская The Telegraph на неделе опубликовала статью, в которой говорится, что фон дер Ляйен готовит ЕС к конфликту с Москвой, который произойдет к 2030 году.

Чтобы у европейских стран были возможности для финансирования дополнительных оборонных расходов, председатель Еврокомиссии смягчила долговые правила. На военные расходы понадобится 650 миллиардов евро. Ну и еще нужно убедить простых европейцев, что война требует денег. Задача непростая. А потому тяжело подобрать подходящие слова. Но министр обороны Германии попробовал. Послушайте, что он сказал немцам, чтобы убедить их больше тратить и делать это с оптимизмом.