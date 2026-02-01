Медведев: опыт военных конфликтов не в пользу Финляндии

В ходе интервью российским и международным СМИ Медведев выразил недоумение в связи с решением Хельсинки отказаться от конструктивных двусторонних связей, которые активно развивались после распада Советского Союза, а также заявил, что Москва не будет сожалеть об утраченных связях, но рекомендует Хельсинки вспомнить прошлое, пишет ТАСС.

«Это их выбор. Мы по этому поводу скучать не будем. Однако им не стоит шутить на эту тему, поскольку исторический опыт военных столкновений XX века говорит не в их пользу», – подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что две страны являются непосредственными соседями, а государственный суверенитет Финляндии был в свое время признан советской властью.

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