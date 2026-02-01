Прямой эфир

Медведев: опыт военных конфликтов не в пользу Финляндии

01 февраля 2026 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Медведев: опыт военных конфликтов не в пользу Финляндии-0

В ходе интервью российским и международным СМИ Медведев выразил недоумение в связи с решением Хельсинки отказаться от конструктивных двусторонних связей, которые активно развивались после распада Советского Союза, а также заявил, что Москва не будет сожалеть об утраченных связях, но рекомендует Хельсинки вспомнить прошлое, пишет ТАСС.

«Это их выбор. Мы по этому поводу скучать не будем. Однако им не стоит шутить на эту тему, поскольку исторический опыт военных столкновений XX века говорит не в их пользу», – подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что две страны являются непосредственными соседями, а государственный суверенитет Финляндии был в свое время признан советской властью.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова отреагировала на слова Писториуса о «грустной заднице»
01 февраля 2026 14:41

Захарова отреагировала на слова Писториуса о «грустной заднице»

Вучич предрёк удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
01 февраля 2026 14:16

Вучич предрёк удар США по Ирану в ближайшие 48 часов

В турецкой Анталье в результате аварии погибли 8 человек
01 февраля 2026 13:54

В турецкой Анталье в результате аварии погибли 8 человек