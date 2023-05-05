Вучич поручил ужесточить правила хранения оружия и разоружить Сербию

Сербский лидер Александр Вучич распорядился ужесточить в стране правила хранения оружия и провести практически полное разоружение государства. Соответствующее поручение он направил сербскому МВД, приводит информацию РИА Новости.

Речь идет об изменениях в законе об оружии и боеприпасах. Вучич сообщил, что оружием в Сербии владеют около 400 тысяч человек, не считая охотничье. После проведения ревизии тех, кто владеет оружием, останется не более 30-40 тысяч. Предстоит практически полное разоружение страны, сказал сербский президент.

Вучич также отметил, что в стране будут введены дополнительные медицинские и психиатрические экспертизы для владельцев оружия, которые они будут проходить раз или два в год.

Как сообщалось, в Сербии дважды на текущей неделе случились громкие ЧП со стрельбой. В среду, 3 мая, подросток расстрелял в школе 8 детей и охранника, ранения получили еще 6 учеников и учитель. В ночь на пятницу молодой мужчина расстрелял из машины прохожих. Он убил 8 человек, еще 13 были ранены.