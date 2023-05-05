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Вучич поручил ужесточить правила хранения оружия и разоружить Сербию

05 мая 2023 11:06
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Сербский лидер Александр Вучич распорядился ужесточить в стране правила хранения оружия и провести практически полное разоружение государства. Соответствующее поручение он направил сербскому МВД, приводит информацию РИА Новости.

Речь идет об изменениях в законе об оружии и боеприпасах. Вучич сообщил, что оружием в Сербии владеют около 400 тысяч человек, не считая охотничье. После проведения ревизии тех, кто владеет оружием, останется не более 30-40 тысяч. Предстоит практически полное разоружение страны, сказал сербский президент. 

Вучич также отметил, что в стране будут введены дополнительные медицинские и психиатрические экспертизы для владельцев оружия, которые они будут проходить раз или два в год. 

Как сообщалось, в Сербии дважды на текущей неделе случились громкие ЧП со стрельбой. В среду, 3 мая, подросток расстрелял в школе 8 детей и охранника, ранения получили еще 6 учеников и учитель. В ночь на пятницу молодой мужчина расстрелял из машины прохожих. Он убил 8 человек, еще 13 были ранены. 

# Оружие и боеприпасы # Александр Вучич

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