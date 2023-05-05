China Daily: отказ Китая от доллара обернётся для США катастрофой

Как только КНР откажется от доллара, Америку ждут тяжелые последствия. Многие государства уже потеряли доверие к американской валюте, пишет РИА Новости со ссылкой на China Daily.

Растущий федеральный долг Штатов, резкие колебания курса нацвалюты, а также другие факторы стали причиной того, что доверие к доллару в мире упало, отмечают авторы публикации.

Аргентина уже заявила, что не будет рассчитываться в этой валюте за товары из КНР: платить будут в юанях. Юань и свои валюты при торговом расчете с Китаем также решили использовать РФ, Бразилия, Франция и некоторые государства – члены АСЕАН. Авторы обращают внимание, что экспорт Китайской Народной Республики в развивающиеся страны со своей рыночной экономикой уже обогнал экспорт Америки, ЕС и Японии. Это указывает на то, что появляется новый торговый порядок, а статус США в мировой торговле будет и далее ослабевать.