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В Венгрии рассказали, кто заинтересован в украинском конфликте

05 мая 2023 09:50
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в дальнейшем развитии кризиса в Украине заинтересованы компании –производители вооружений, а также спекулянты и представители западных экономических кругов, которые добиваются доступа к запасам российских природных ресурсов и увеличения своих прибылей, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью премьер-министра радиостанции Kossuth.  

По мнению премьера, изготовители оружия извлекают крупные доходы, а спекулянты и контрабандисты видят в конфликте выгодный шанс заработать. Также Орбан привел в пример западные экономические круги, которые ищут доступ к ресурсам России и стремятся зайти на украинскую землю. Он упомянут американского миллиардера Джорджа Сороса.  

Премьер Венгрии также заметил, что в прошлом страны Запада пытались вкладывать свои инвестиции в российское производство, чтобы заполучить природные ресурсы РФ на коммерческой основе, но с приходом к власти президента Путина это было прекращено.  

# Международная политика # Виктор Орбан # Джордж Сорос

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