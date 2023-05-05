В Венгрии рассказали, кто заинтересован в украинском конфликте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в дальнейшем развитии кризиса в Украине заинтересованы компании –производители вооружений, а также спекулянты и представители западных экономических кругов, которые добиваются доступа к запасам российских природных ресурсов и увеличения своих прибылей, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью премьер-министра радиостанции Kossuth.

По мнению премьера, изготовители оружия извлекают крупные доходы, а спекулянты и контрабандисты видят в конфликте выгодный шанс заработать. Также Орбан привел в пример западные экономические круги, которые ищут доступ к ресурсам России и стремятся зайти на украинскую землю. Он упомянут американского миллиардера Джорджа Сороса.

Премьер Венгрии также заметил, что в прошлом страны Запада пытались вкладывать свои инвестиции в российское производство, чтобы заполучить природные ресурсы РФ на коммерческой основе, но с приходом к власти президента Путина это было прекращено.