Боррель заявил, что ощущает себя министром обороны Евросоюза

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что он проводит большую часть времени на переговорах о вооружении и боеприпасах, потому чувствует себя больше министром обороны, чем главой дипломатической службы, пишет РИА Новости.

Также он добавил, что сегодня неподходящий момент для дипломатии и нужно больше времени уделять военной поддержке. По словам Борреля, в Украине нет возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем.

В прошлом году Министерство иностранных дел РФ отправило ноту странам Североатлантического альянса, в которой выразило свое недовольство поставками оружия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ будет считать законной целью любой груз с оружием от западных стран для Украины.