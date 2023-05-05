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Боррель заявил, что ощущает себя министром обороны Евросоюза

05 мая 2023 10:27
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что он проводит большую часть времени на переговорах о вооружении и боеприпасах, потому чувствует себя больше министром обороны, чем главой дипломатической службы, пишет РИА Новости.  

Также он добавил, что сегодня неподходящий момент для дипломатии и нужно больше времени уделять военной поддержке. По словам Борреля, в Украине нет возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем.  

В прошлом году Министерство иностранных дел РФ отправило ноту странам Североатлантического альянса, в которой выразило свое недовольство поставками оружия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ будет считать законной целью любой груз с оружием от западных стран для Украины.  

# Международная политика # Жозеп Боррель

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