Вучич: на Западе признались в причастности к украинскому конфликту

Сербский лидер заявил, что западные политики в разговорах с ним упоминали о причастности к конфликту в Украине.

​ «Мы часть войны в Европе. Даже если открыто отрицаем», – приводит выдержки из личных бесед с представителями западных государств Вучич, пишет ТАСС. По его словам, несмотря на такие признания, во всеуслышание об этом они говорить не будут.

После начала СВО сербский лидер заявил, что страна выступает за территориальную целостность Украины, санкционные меры против Российской Федерации не поддерживает и применять не собирается.

Ситуация в Украине для Сербии обернулась очень сильным давлением со стороны Запада, в своих выступлениях много раз говорил Вучич.